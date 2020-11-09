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Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

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Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України затримали на пропускному пункті "Каланчак" керівника так званого "Управління транспорту Республіки Крим", який причетний до переслідування українських громадян на тимчасово окупованому півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, фігурант "вирішував" на підконтрольній українській владі території особисті справи. Встановлено, що перебуваючи на "посаді", він сприяв незаконним збройним формуванням у проведенні протиправних дій проти українців, які проживають в АР Крим.

Під час затримання правоохоронці виявили у зловмисника документи з доказами незаконної діяльності.

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Зараз фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в окупований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у допомозі російським правоохоронцям під час проведення обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір".

Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ 01
Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ 02
Суд взяв під варту затриманого за підозрою в державній зраді ексчиновника МВС Федоряна, - контррозвідка СБУ 03

Топ коментарі

  • WerwolfSity
    Обережно з затриманням, хлопці.

    Затримані за держзраду чиновники зазвичай стають депутами.
    Краще вбити "під час затримання" або "при спробі втечі", чи щось подібне Суд взял под стражу задержанного по подозрению в госизмене экс-чиновника МВД Федоряна, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3266
  • Центроболт
    Спортивная рыбалка - поймал , отпусти !
  • Oleksandr Boiko
    хоть би не обміняли цього зрадника...
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