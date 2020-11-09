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Україна переходить до другого етапу реагування на поширення коронавірусу, - Ляшко

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Україна переходить до другого етапу реагування на поширення коронавірусу, - Ляшко
За результатами селекторних нарад під керівництвом президента і наради заступника голови Офісу Президента з ОДА ухвалено рішення про перехід на другий етап реагування на поширення COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Прийнято рішення - Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби: ми продовжуємо розгортати та збільшувати кількість ліжок в закладах охорони здоров'я, в які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою. З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

За його словами, планується терміново збільшити кількість ліжок для хворих з COVID-19 із запланованих 52 тисяч до 80 тисяч. Також 80% з них, або 60 тисяч ліжок, забезпечити киснем.

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Забезпечення киснем буде здійснено шляхом закупівлі кисневих концентраторів, створення додаткової мережі забезпечення киснем медзакладів.

"Зараз відпрацьовується кожен конкретний заклад, який буде постачати або газоподібний кисень, або рідкоподібний кисень в кожну лікарню", - сказав Ляшко.

Третім етапом, за його словами, планується розгортання тимчасових госпіталів в пристосованих приміщеннях.

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Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    И просто из-за отмены плановых операций погибнут люди, которые могли бы выжить. Плановые своевременные операции например онкобольным - это вопрос жизни и смерти. Видимо наша зеленая медицина работает уже не на жизнь, а на смерть украинцев.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    То есть вторая часть Марлезонского балета еще впереди?
  • Лариса fb3d953c
    Ляшко, вы со Степановым издеваетесь над украинцами? Почему в больницах не хватает кислорода? Люди без кислорода погибают. Тебе пох? Почему настаиваешь на вакцинации от гриппа, которая на 65% повышает вероятность заболеть короной и другими инфекциями? Ты что совсем опупел? НЕ читаешь исследований ведущих ученых? Падла.
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