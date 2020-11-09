У Зеленського виявили коронавірус: "Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду"

У президента України Володимира Зеленського виявили коронавірус.

Про це президент повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус. ВIДЕО

Офіс Президента в Telegram також повідомив: "Глава держави відчуває себе добре і буде продовжувати виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції. У нього завжди будуть необхідні інструменти та обладнання для зв'язку".

"Керівник Офісу Президента, його заступники та працівники Офісу здають ПЛР-тести на постійній основі. Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і приступає до роботи в звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень", - додали в ОП.