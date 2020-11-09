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У Зеленського виявили коронавірус: "Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду"

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У Зеленського виявили коронавірус: "Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду"
У президента України Володимира Зеленського виявили коронавірус.

Про це президент повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре!" - йдеться в повідомленні.

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Офіс Президента в Telegram також повідомив: "Глава держави відчуває себе добре і буде продовжувати виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції. У нього завжди будуть необхідні інструменти та обладнання для зв'язку".

"Керівник Офісу Президента, його заступники та працівники Офісу здають ПЛР-тести на постійній основі. Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і приступає до роботи в звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень", - додали в ОП.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    могу поспорить - нет никакого ковида у бубочки. ему надо просто на две недели исчезнуть из информпространства. нам готовят какую то подлянку зеленые утырки
  • Лариса fb3d953c
    Пусть зеленая падла лечится как все ,за свое бабло и без кислорода, которого не хватает для украинцев катастрофически и доставку которого зеленые испражнения не наладили за 9 мес пандемии.И лечащий врач пусть будет у него сатана Степанов, а Ляшко - медсестрой.
  • саша паламарчук
    сумуємо

    У Зеленского выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 5185
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