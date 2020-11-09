Бюджетні установи в окупованому Севастополі обладнають датчиками подачі води, щоб її економити

Обсяг Чорноріченського водосховища в окупованому Севастополі за тиждень після злив знизився. На ранок 9 листопада він становить 14,412 млн кубометрів.

Про це розповів в. о. російського заступника голови Севастополя Володимир Базаров, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"На нинішній ранок обсяг Чорноріченського водосховища 14,412 млн кубометрів. Середня витрата за останній тиждень становила 95 тис. кубів на добу", - повідомив Базаров.

Влада Севастополя розповіла, як намагається вирішити питання дефіциту води.

"У нас зараз ведуться роботи у чотирьох напрямках: будівництво водозабору на Бельбеку, загальна будівельна готовність понад 14%. Всього на об'єкті працює 259 осіб та 116 одиниць техніки. Будівельна готовність на Кадиковському кар'єрі 21%. На об'єкті працює 31 особа і 8 одиниць техніки. Траншея вже практично готова, роботи тривають. У наших об'єктах ремонту мереж на проспекті Жовтневої революції і в Інкермані завершуються роботи з монтажу тимчасової лінії байпаса - виконано 80% збору мережі. По свердловинах - на трьох гідровузлах ведуться бурові роботи", - розповів Базаров.

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Підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Развожаєв доручив прискорити роботу з обладнання бюджетних установ датчиками подачі води з метою її економії.

Нагадаємо, 2 листопада російський уряд окупованого Севастополя повідомляв, що під час дощів обсяг Чорноріченського водосховища становив 14,933 млн куб м.

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