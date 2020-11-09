Цей світ поважає сильних, і ніхто не зробить нашу роботу за нас, - Садовий на Львівському безпековому форумі
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на відкритті Львівського безпекового форуму сказав мер Львова Андрій Садовий.
"За рік світ дуже змінився. Ми побачили, наскільки він крихкий - як кришталь. На сьогодні питання безпеки стає дедалі актуальнішим. І не тільки для України, а й для європейських країн, і для всього світу. Дуже важливо мати правильні мисленнєві процеси, щоб передбачити загрози, які будуть завтра, і запобігати цим загрозам. Очевидно, що Україна має виконати своє дуже велике домашнє завдання. Цей світ поважає сильних, і ніхто не зробить нашу роботу за нас. Все мудрі ідеї, які звучатимуть на Форумі, стануть корисними для української влади, яка сьогодні несе відповідальність за ситуацію в країні. За рівнем компетентності Львівський безпековий форум є одним із найкращих майданчиків для розмови про безпеку", - сказав він.
Нагадаємо, Львівський безпековий форум відбувається 9-14 листопада в онлайн-форматі.
Приєднатися можна за посиланням. Також трансляція ведеться на Фейсбук-сторінці Форуму.