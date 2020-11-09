Цей світ поважає сильних, і ніхто не зробить нашу роботу за нас, - Садовий на Львівському безпековому форумі

Україні в частині безпеки потрібно провести велику домашню роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на відкритті Львівського безпекового форуму сказав мер Львова Андрій Садовий.

"За рік світ дуже змінився. Ми побачили, наскільки він крихкий - як кришталь. На сьогодні питання безпеки стає дедалі актуальнішим. І не тільки для України, а й для європейських країн, і для всього світу. Дуже важливо мати правильні мисленнєві процеси, щоб передбачити загрози, які будуть завтра, і запобігати цим загрозам. Очевидно, що Україна має виконати своє дуже велике домашнє завдання. Цей світ поважає сильних, і ніхто не зробить нашу роботу за нас. Все мудрі ідеї, які звучатимуть на Форумі, стануть корисними для української влади, яка сьогодні несе відповідальність за ситуацію в країні. За рівнем компетентності Львівський безпековий форум є одним із найкращих майданчиків для розмови про безпеку", - сказав він.

Нагадаємо, Львівський безпековий форум відбувається 9-14 листопада в онлайн-форматі.

Приєднатися можна за посиланням. Також трансляція ведеться на Фейсбук-сторінці Форуму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступниця генсека НАТО Браже відкриє Львівський безпековий форум