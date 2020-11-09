Водія, який збив велосипедиста в Києві, засуджено до 6 років ув'язнення
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Дарницький районний суд міста Києва засудив до 6 років позбавлення волі водія, який збив велосипедиста біля станції метро "Харківська" у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Дорожня подія сталася 28 лютого 2019 року на проспекті Миколи Бажана біля станції метро "Харківська" у Дарницькому районі столиці.
Водій фургона Volkswagen Transporter, здійснюючи поворот перед нерегульованим пішохідним переходом, обладнаним велосипедною доріжкою, не впевнився в безпеці такого маневру і збив велосипедиста, коли той перетинав дорогу по переходу.
Потерпілий велосипедист 1937 р.н. від травм помер у лікарні.
Вироком суду чоловіка визнано винним в інкримінованому правопорушенні і призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.