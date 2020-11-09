Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.
Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - повідомив Єрмак.
Єрмак також зазначив, що цього тижня запланована відео-зустріч радників лідерів Нормандського формату, і тому він працюватиме у звичному режимі на самоізоляції.
"Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини. Друзі, закликаю усіх: не допускайте недбалого ставлення до карантинних правил", - додав Єрмак.
Він також закликав дотримуватися дистанції і зберігати спокій.
"Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій", - підсумував він.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський захворів на COVID-19.