Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що також захворів на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.

Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - повідомив Єрмак.

Єрмак також зазначив, що цього тижня запланована відео-зустріч радників лідерів Нормандського формату, і тому він працюватиме у звичному режимі на самоізоляції.

"Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини. Друзі, закликаю усіх: не допускайте недбалого ставлення до карантинних правил", - додав Єрмак.

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Він також закликав дотримуватися дистанції і зберігати спокій.

"Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський захворів на COVID-19.

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