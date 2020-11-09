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Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус

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Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що також захворів на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.

Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - повідомив Єрмак.

Єрмак також зазначив, що цього тижня запланована відео-зустріч радників лідерів Нормандського формату, і тому він працюватиме у звичному режимі на самоізоляції.

"Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини. Друзі, закликаю усіх: не допускайте недбалого ставлення до карантинних правил", - додав Єрмак.

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Він також закликав дотримуватися дистанції і зберігати спокій.

"Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський захворів на COVID-19.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Асфальтом пусть его лечат, смолой, щебенкой.
    По их же рецепту.
  • Виктор Ямской
    Дай бох ему упорства и стойкости, коронавирусу.
  • Igor L
    Тепер потрібно щоб Єрмака з Зеленським госпіталізували в звичайну опорну лікарню і там лікували!
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