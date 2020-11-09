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Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах

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Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах
Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Броварську міську Територіальну виборчу комісію повторно провести місцеві вибори голови та депутатів Броварської об'єднаної територіальної громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов кандидата на посаду Броварського міського голови від партії "Голос" Андрія Саука і зобов'язав Броварську міську ТВК повторно провести місцеві вибори голови і депутатів Броварської ОТГ.

Підставою для позову стали зафіксовані кандидатами і спостерігачами "Голосу" порушення таємниці голосування на дільницях у місті Бровари. Кожен виборчий бюлетень на цих дільницях мав свій індивідуальний номер, і цей же номер було продубльовано на контрольному талоні. Це давало змогу фіксувати і порівнювати номери і визначати, за кого віддав голос той чи інший виборець.

"Це перша інстанція і, звичайно, маємо дочекатися результатів апеляції. Втім, це пряме порушення виборчого законодавства. Тому ми сподіваємося, що закон буде дотримано, а в Броварах будуть проведені повторні чесні і неупереджені вибори", - прокоментував народний депутат, голова Київської обласної територіальної організації політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    А може й повторні за 21.04.2019 ?
    Шоб два раза не ходити.
  • Федор solovero
    Через порушення таємниці голосування суд постановив провести повторні вибори у Броварах - Цензор.НЕТ 8167
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