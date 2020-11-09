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Російська сторона не планує відкривати КПВВ на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

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Російська сторона не планує відкривати КПВВ на Донбасі, - українська делегація в ТКГ
Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що російська сторона не планує роботу контрольних пунктів в'їзду/виїзду в Золотому і Щасті.

Про це йдеться в заяві української делегації в ТКГ на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливо болісно по потребах громадян України по обидва боки лінії розмежування має вдарити зрив відкриття КПВВ, запланований на завтра, 10 листопада. Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав президент РФ Володимир Путін", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, що 10 листопада на Донбасі планували відновити пропуск громадян через всі сім наявних КПВВ. Серед них два КПВВ "Щастя" і "Золоте" планували відкрити.

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Топ коментарі

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Та нехай всі їх по закривають,щоб даунбас нас не годував.Нехай годують *****. Российская сторона не планирует открывать КПВВ на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 5347
  • Лев Львовский 63975c6a
    Берите пример с Азербайджана,иначе не доходит до козлоголовых.
  • Myko
    В цьому і сенс. Гроші вкидають як у бездонну бочку, а перевірити ніхто не зможе. І жодна шавка вже не гавкає про збагачення на війні, як було при Порошенку.
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