Новини • Коронавірус і карантин

Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою

17 476165
Мендель "висловила жаль", що "президент почувається добре", а потім пояснила це технічною помилкою
Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель висловила жаль щодо стану здоров'я президента України, а через 25 хвилин виправилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook, Мендель репостнула запис зі сторінки Офісу президента і дописала свій текст: "На жаль... Президент почувається добре".

Мендель висловила жаль, що президент почувається добре, а потім пояснила це технічною помилкою 01

Читайте також: Бажаю Зеленському одужання, але він і його команда були прикладом нехтування протиепідемічними правилами, - Ткач

Пізніше вона виправила формулювання і пояснила: "Друзі... і недруги, до чого цей недоречний ґвалт у соцмережах? Три крапки - як незавершеність речення про новину. Здоровий глузд і людяність мали б перевершити цинізм. В умовах, коли ми намагаємося дати вам якнайшвидше інформацію, технічні помилки стаються. Рефлексія з цього приводу багато говорить про найгучніших".

Мендель висловила жаль, що президент почувається добре, а потім пояснила це технічною помилкою 02

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой - Цензор.НЕТ 1937
  • Михайло Сергієнко
    Юлька, мы тоже сожалеем!
  • abc123
    И запомните, ОСЛАБЛЯТЬ - это глагол, а не юля мендель!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини