Кораблі ВМС України провели тренування типу PASSEX із постійною протимінною групою НАТО

У районі північно-західної частини Чорного моря відбулися спільні тренування типу PASSEX за участю сил ВМС ЗС України і постійної протимінної групи НАТО №2 (SNMCMG2).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМСУ.

У спільних маневрах у відкритому морі взяли участь кораблі ВМС України, Греції, Італії, Болгарії, Румунії і Туреччини.

Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі корабельно-катерних груп відповідно до стандартів НАТО.

Після зустрічі кораблів у запланованій точці і проведення візуального розпізнавання, сили і засоби держав-членів і партнерів НАТО відпрацювали низку спільних корабельних вправ, серед яких "проводка за тралами", "буксирування пошкодженого корабля", групове тактичне маневрування тощо...

Читайте також: Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж