Нам залишилося отримати близько 9% протоколів з виборів міських, селищних та сільських голів, - ЦВК

Центральна виборча комісія станом на вечір понеділка має дані про 1274 переможців на виборах міських, селищних і сільських голів (з 1421).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні дані опубліковано на сайті ЦВК.

Зокрема, визнано обраними 300 міських голів, 398 - селищних і 576 - сільських.

Залишилося отримати результати з виборів 132 голів (9,29%).

Водночас у деяких обласних центрах і великих містах 15 і 22 листопада відбудеться повторне голосування (на даний момент відомо про 14 таких міст), а в Борисполі (Київська обл.) - повторні вибори (у зв'язку зі смертю обраного мера Анатолія Федорчука).

Крім того, визнані обраними 29038 депутатів місцевих рад з 43122.

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