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Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук

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Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук
Украіна виконала зі свого боку домовленості щодо відкриття 10 листопада двох нових КПВВ у Щасті і Золотому Луганської області і чекає аналогічних кроків з російської сторони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив агентству "Інтерфакс-Україна" глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук.

"Ми розглядаємо відкриття цих пропускних пунктів як важливий внесок у виконання спільних погоджених висновків Паризького саміту 9 грудня 2019 року і домовленостей, узгоджених у рамках Тристоронньої контактної групи, і розраховуємо на відповідні кроки з російської сторони, відповідно до раніше досягнутих домовленостей", - сказав він.

Кравчук підкреслив, що Україна виконувала і виконуватиме домовленості, тому що вважає це своїм головним завданням для досягнення миру на Донбасі. "Ми діятимемо відповідально, шукаючи шляхи рішення і долаючи всі труднощі", - зазначив він.

Глава української делегації в ТКГ звернув увагу, що у відкриття нових КПВВ на лінії розмежування 10 листопада не всі вірили, але Україна гарантувала і виконала свої зобов'язання.

"А ось чому не виконує Росія, і чому чинять якийсь спротив і шукають якісь причини в ОРДЛО - вони пояснити не можуть. Тим більше що йдеться про інтереси і життєві потреби тисяч людей", - вказав він.

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Топ коментарі

  • SANDY
    ідіот, краще б ці гроші потратили на реабілітацію і протезування ветеранів АТО Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2678
  • SANDY
    в нього періодично пропадає память і не може сам потрапити додому.....це поводирі, а не охорона Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2451
  • Утилизация ватников
    Как же стыдно за эту власть слизняков...
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