Україна виконала домовленості щодо відкриття двох нових пунктів пропуску та очікує таких самих кроків з боку РФ, - Кравчук

Украіна виконала зі свого боку домовленості щодо відкриття 10 листопада двох нових КПВВ у Щасті і Золотому Луганської області і чекає аналогічних кроків з російської сторони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив агентству "Інтерфакс-Україна" глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук.

"Ми розглядаємо відкриття цих пропускних пунктів як важливий внесок у виконання спільних погоджених висновків Паризького саміту 9 грудня 2019 року і домовленостей, узгоджених у рамках Тристоронньої контактної групи, і розраховуємо на відповідні кроки з російської сторони, відповідно до раніше досягнутих домовленостей", - сказав він.

Кравчук підкреслив, що Україна виконувала і виконуватиме домовленості, тому що вважає це своїм головним завданням для досягнення миру на Донбасі. "Ми діятимемо відповідально, шукаючи шляхи рішення і долаючи всі труднощі", - зазначив він.

Глава української делегації в ТКГ звернув увагу, що у відкриття нових КПВВ на лінії розмежування 10 листопада не всі вірили, але Україна гарантувала і виконала свої зобов'язання.

"А ось чому не виконує Росія, і чому чинять якийсь спротив і шукають якісь причини в ОРДЛО - вони пояснити не можуть. Тим більше що йдеться про інтереси і життєві потреби тисяч людей", - вказав він.

Читайте також: Усі КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада, - пресцентр