Суд заарештував без права застави підозрюваного у вбивстві двох і пораненні 8 жителів Кривого Рогу, - поліція

Підозрюваного у вбивстві двох і пораненні восьми жителів Кривого Рогу взяли під варту в залі суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Сьогодні, 9 листопада, Центрально-Міський районний в м.Кривий Ріг суд обрав 29-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - сказано в повідомленні поліції.

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Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і завдав ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.

Злочинця затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.

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Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з подіями в Кривому Розі закликав українських правоохоронців зробити вулиці українських міст безпечнішими і заявив, що сподівається на справедливий вирок "цьому покидьку".

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