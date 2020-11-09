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Суд заарештував без права застави підозрюваного у вбивстві двох і пораненні 8 жителів Кривого Рогу, - поліція

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Суд заарештував без права застави підозрюваного у вбивстві двох і пораненні 8 жителів Кривого Рогу, - поліція
Підозрюваного у вбивстві двох і пораненні восьми жителів Кривого Рогу взяли під варту в залі суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Сьогодні, 9 листопада, Центрально-Міський районний в м.Кривий Ріг суд обрав 29-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - сказано в повідомленні поліції.

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Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і завдав ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.

Злочинця затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.

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Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з подіями в Кривому Розі закликав українських правоохоронців зробити вулиці українських міст безпечнішими і заявив, що сподівається на справедливий вирок "цьому покидьку".

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    утырок обдолбаный !
    Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция - Цензор.НЕТ 2929
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    Будем надеяться на пожизненное....
  • Павел Добрыня
    Какой на хрен справедливый приговор, когда при твоём правительстве, - жизнь человека ни хрена не стоит???
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