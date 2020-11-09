Новини • Агресія Росії проти України

Росія відправила в Нагірний Карабах бригаду десантників, - віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області Гібатдінов

45 084209
Російська Федерація відправила в Нагірний Карабах 31-шу гвардійську десантно-штурмову бригаду, дислоковану в Ульяновську.

Про це у своєму акаунті в Instagram повідомив віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області, лідер фракції КПРФ Айрат Гібатдінов, інформує Цензор.НЕТ.

"31-ша бригада направляється в Нагірний Карабах! Кому потрібна ця війна? Удачі нашим хлопцям", - відео з таким підписом опублікував Гібатдінов.

Росія відправила в Нагірний Карабах бригаду десантників, - віцеспікер законодавчих зборів Ульяновської області Гібатдінов 01

На кадрах видно колону вантажівок, що вишикувалася чи то на плацу, чи то на військовому аеродромі.

Читайте також: МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії

Військовослужбовці 31-ї бригади брали участь у Другій Чеченській війні, а також у російсько-грузинській війні в 2008 році.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • sunuyiwipmailtempinfo
    Як у Карабах-не знаю, а от із карабаха - у гробах.
  • Eispickel
    Россия отправила в Нагорный Карабах бригаду десантников, - вице-спикер заксобрания Ульяновской области Гибатдинов - Цензор.НЕТ 9019
  • Atman 9af553dd
    ну ну, це вам падли не з градів бити по "зеленому коридорі", там буде те ж саме, що і гнилими десантниками на Донбасі Українському! Bayraktar вам в допомогу в поверненні до дому!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини