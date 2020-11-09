Попри заборону планової госпіталізації, в лікарнях продовжать надавати допомогу у зв'язку з вагітністю, пологами і онкопацієнтам, - МОЗ

Попри заборону на проведення планової госпіталізації через COVID-19 в українських клініках продовжать надавати меддопомогу в низці випадків, зокрема, медичну допомогу у зв'язку з вагітністю, пологами, а також медичну допомогу онкопацієнтам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Обмеження діють з понеділка, 9 листопада.

Зокрема, ці обмеження передбачені постановою Кабінету Міністрів №641 про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням COVID-19 від 22 липня №641.

Так, зокрема, забороняється проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів, медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим, медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

Крім того, під заборону не потрапляє надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах, термінова госпіталізація і медична допомога в разі, якщо її перенесення або відстрочка викличе ризик для життя або здоров'я, а також планова медична допомога закладам охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання ними відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

У МОЗ наголошують, це обмеження на надання медпослуг встановлені для територій, де встановлено "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, тобто на всій території України.

Як повідомлялося, за підсумками селекторних нарад із регіонами України в понеділок Ляшко повідомив, що українські клініки з понеділка перестають приймати на планові операції, приймають тільки ургентних хворих і хворих на коронавірус.