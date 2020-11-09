Робота президента передбачає зустрічі та комунікації. Я знав, що коронавірус не пройде повз мене, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що будучи на посаді президента він спілкується з великою кількістю людей, тому він знав, що заразиться коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

Зеленський зазначив: "Треба об’єктивно дивитися на ситуацію. Ще від початку глобальної пандемії я зрозумів, що ковід точно не пройде і повз мене. Навіть трохи здивувався, як інфекція оминула мене, коли захворіли рідні. На жаль, маємо прийняти для себе таку аксіому: поки не буде надійної вакцини – кожен під загрозою. Єдине, що можемо зробити, це спробувати розірвати ланцюжки зараження і тим самим суттєво знизити навантаження на лікарні й отримати можливість "витягнути" важкі форми.

Зрозуміло, що робота президента не дозволяє бути повністю ізольованим. Ти завжди у спілкуванні, бо без цього не будеш ефективним. Президент – це перш за все зустрічі, комунікації, особиста модерація. Тому я одразу був у зоні великого ризику".



Президент продовжив: "Але ми всі переносимо ковід неоднаково. Комусь щастить більше, і почуваєшся непогано, навіть маючи невелику підвищену температуру. Це мій випадок. Принаймні поки що. Це життя. І все можливо.



З іншого боку, бачу й те, що вже почалося в соцмережах: реєстрові "експерти" від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно".

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"Коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти. Це дуже підступна інфекція. Головна її небезпека в тому, що негативні наслідки можуть проявитися з часом. Тому нікому цього не бажав і не побажаю. Навпаки, я особисто щиро всім, зокрема політичним опонентам, бажаю тільки здоров’я та обов’язкового одужання. Сподіваюсь, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи. Бо ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб’єктів, які зовсім втратили людські якості", - підкреслив Зеленський.



Глава держави зазначив: "Ми обов'язково переможемо в цій складній битві. Людство за цей рік навчилося багато чого. Є й протоколи лікування, є дієві препарати, є розуміння того, як і коли світ побачить вакцини. Україна також пройшла великий шлях від майже повністю розвалених медичної та лабораторної систем до здатності справлятися, коли в нас і 10 тисяч заражень щодоби, і робити вже по 50 тисяч тестів щодоби. Рік тому такого потенціалу не було й близько. Ми працюємо. Хоча декому подобається самих себе принижувати. Вони це робили протягом п’яти років. Продовжують принижувати свою країну, відмовляти їй у силі й хисті сьогодні".



"Так чи інакше, вже до кінця року зможемо ще більше. Бо ми – велика нація, і варто тільки відродити віру в себе, упевненість у своїх силах і йти в цьому світі разом з найкращими. Всім гарного здоров'я. І вдячний кожному, хто бажає мені швидкого одужання. Вірю, коронавірус не витримає теплоти ваших слів ", - резюмував Зеленський.

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