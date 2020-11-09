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Послуги на КПВВ можна отримати, не заходячи на підконтрольну територію, - заступник командувача ООС Бондар

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Послуги на КПВВ можна отримати, не заходячи на підконтрольну територію, - заступник командувача ООС Бондар
Всі послуги, які українська сторона розгорнула на контрольно-пропускних пунктах через лінію розмежування на Донбасі, можна отримати не заходячи на підконтрольну Україні територію.

Про це заявив заступник командувача Операції об’єднаних сил Богдан Бондар, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ті ЦНАПи та послуги, які ми розгорнули практично на КПВВ, вони дозволяють, навіть не заходячи на територію України до кінця, вирішити питання і потім повертатися знову на непідконтрольну територію", – зазначив Бондар.

Нагадаємо, про відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування 28 жовтня домовилася Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Штаб ООС 10 листопада планує відновити пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на Донбасі. На території Донецької області через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – через КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте".

На пунктах пропуску працюватимуть відділення "Ощадбанку", пошти та Центри надання адміністративних послуг.

Пропуск громадян і транспортних засобів відбуватиметься щоденно з 8:00 до 16:00 за київським часом.

Своєю чергою, найманці РФ не планують відкривати пункти пропуску зі свого боку.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    т.е. без проверки по базам документов тех кексов которые идут в ЦНАП? зашибись.... щас они быстренько себе нарисуют id карты и биометрику взамен дырявых паспортов.
  • Стрелок
    для многих оттуда проблема - потому как заходя на подконтрольную их пробивают по базам. в том числе и миротворца
  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    На границе с Карабахом Азербайджан 27 лет не открывал никаких кпвв, не оказывал никакие услуги и уж тем более не платил пенсии. Линия соприкосновения войск и всё.
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