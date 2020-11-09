Трамп звільнив міністра оборони США Еспера
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Президент США Дональд Трамп звільнив главу міністерства оборони Марка Еспера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Радий повідомити, що Крістофер Міллер, дуже шанований директор Національного центру по боротьбі з тероризмом (одноголосно затверджений Сенатом), виконуватиме обов'язки міністра оборони, і це набуває чинності негайно", - написав глава Білого дому в понеділок у Твіттері.
Минулого тижня в американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що чинний міністр оборони США вже написав заяву про звільнення. За традицією в США міністри часто пишуть заяви про відставку без вказівки точної дати в період після виборів, особливо якщо в Білому домі формується нова команда. Однак зазначалося, що перебування Еспера на посаді залишається під питанням за будь-яких результатів виборів президента США.