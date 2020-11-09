Зеленський призначив в.о. голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА
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Президент України Володимир Зеленський призначив виконуючих обов'язки голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій.
Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Виконувати обов'язки голови Івано-Франківської ОДА буде Марія Савка.
В.о голови Одеської ОДА призначено В'ячеслава Овечкіна.
Обов'язки голови Сумської ОДА виконуватиме Сергій Пахольчук.
Нагадуємо, Зеленський 5 листопада звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій Максима Куцого, Віталія Федорова і Романа Грищенка.