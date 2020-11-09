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Зеленський призначив в.о. голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА

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Зеленський призначив в.о. голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив виконуючих обов'язки голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Виконувати обов'язки голови Івано-Франківської ОДА буде Марія Савка.

В.о голови Одеської ОДА призначено В'ячеслава Овечкіна.

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Обов'язки голови Сумської ОДА виконуватиме Сергій Пахольчук.

Нагадуємо, Зеленський 5 листопада звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій Максима Куцого, Віталія Федорова і Романа Грищенка.

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Экс-сотрудник Минобороны рассказал о сорванной спецоперации по штурму тюрем в Донецке из-за предательства нынешнего украинского руководства

    Зрив спецоперації підтвердило міністерство Оборони . Наводятся факти у інтервью Бутусову, Березовець на своєму блозі пояснює швидку втечу на карантин саме Єрмака з Вовкою причиною про злив цієї інфи. Й раптом йде на карантин міністр оборони .
  • Van-Basten Van-Basten
    Пам'ятаємо обіцянки?

    Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6648
  • Fantomas
    это пздц. какой то... Вячеслав Овечкин тот самый, который звал русский мир в 2014..

    вопрос, "слуга народа" какого именно зеленский ??
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