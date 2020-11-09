Білорусь оголосила персонами нон ґрата двох британських дипломатів

Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило персонами нон ґрата двох дипломатів Великої Британії.

Про це 9 листопада повідомили в ефірі телеканалу ОНТ, відео опубліковано в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ

"8 листопада МЗС Білорусі з огляду на діяльність, несумісну зі статусом дипломатичного агента, зі статусом дипломата, а також з цілями перебування в Білорусі, прийнято рішення про оголошення двох дипломатів посольства Великої Британії і Північної Ірландії в Республіці Білорусь персонами нон ґрата", - заявив представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Персонами нон ґрата оголошено військового аташе Британії Тимофія Вайт-Бойкота і заступницю британського посла Лісу Тамвуд. За даними представника МЗС Білорусі, вони збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і хід протестів.

Дипломатів також звинувачують у тому, що вони з травня 2020 року проводили зустрічі з білоруськими правозахисниками і представниками неурядових структур.

"Рішення є вимушеним і прийнято білоруською стороною виключно з урахуванням підтвердження деструктивного характеру діяльності згаданих осіб. Цим рішенням жодним чином білоруська сторона не закриває двері для діалогу з британськими колегами і залишає їх відкритими", - заявив Глаз.