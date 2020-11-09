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Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва"

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Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва"
"Консульська установа Нікарагуа" має стати "першим закордонним представництвом" в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зазначається, що 9 листопада надзвичайний і повноважний посол Республіки Нікарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибула в окупований Крим "і візьме участь у відкритті першої після 2014 року консульської установи іноземної держави на території півострова".

"Установа" відкриється в Сімферополі.

"Нікарагуа визнала півострів частиною Росії в 2014 році. Почесним консулом країни на півострові став Олег Белавенцев, який шість років тому був повпредом президента РФ у новому російському регіоні. За призначення консула в Криму Україна ініціювала застосування "жорстких секторальних санкцій" проти Нікарагуа", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні 2020 року Україна відправила ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.

"У 2019 Святошинський районний суд міста Києва засудив Белавенцева на 13 років за посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Белавенцев був одним із активних учасників спроби анексії Криму, і тому призначення його на посаду почесного консула є особливо кричущим і нахабним кроком", - пояснив тоді глава МЗС Дмитро Кулеба.

Пізніше Кабмін запропонував РНБО ввести секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.

Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    ще чекають з Гондураса
    дыпломата - папуаса ! Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5943
  • Шрек Баблокат
    шоб вы просто понимали о чем речь идет:
    поймали жабу в джунглях, назначили послом, езжай говорят за 200 баксов в Крым, торгуй ипалом!.. ну, и вот всё что вышло..
    Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 2109
  • Шрек Баблокат
    продолжение путешествий Жабы:
    Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 5668 Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства" - Цензор.НЕТ 545
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