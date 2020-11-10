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У нас немає 100-відсоткової заповненості ліжок, - Степанов про ситуацію в лікарнях

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У нас немає 100-відсоткової заповненості ліжок, - Степанов про ситуацію в лікарнях
В Україні немає 100%-ї заповненості ліжок, є високий рівень заповненості в деяких регіонах, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок.

"У нас немає стовідсоткової заповненості ліжок у жодній області. Дійсно, у нас є напружена ситуація в Донецькій області, напружена ситуація в Сумській області але це не 100% (заповнювання. - Ред.)", - сказав він.

Степанов повідомив, що на сьогодні з 50 тис. ліжок, які нині відведені для пацієнтів з COVID-19, за станом на ранок понеділка були заповнені приблизно 28 тис. ліжок.

При цьому Степанов наголосив, що в стратегії боротьби з COVID-19 є дві складові: протиепідемічні заходи і безпосередньо лікувальний процес, який проводиться в лікарнях.

Він нагадав, що для реалізації стратегії протиепідемічних заходів МОЗ пропонує перейти від адаптивного до єдиного карантину на всій території країни, зокрема, впровадження карантину вихідного дня "коли два дні на тиждень, в суботу та неділю ми будемо робити максимально жорсткі умови з карантину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    В Словакии результат тестов через 20 минут
    В Украине - неделя. ЭТО ЦИРК , Степанов . Вас посадят .
  • Igor L
    Степанов не контролює ситуацію в лікарнях. В Одесі майже всі койко-місця в опорних лікарнях зайняті, швидки по кілька годин в черзі здають пацієнтів з коронавірусом, без КТ не приймають в лікарню на госпіталізацію з діагнозом коронавірус! В Одесі повний пістець!
  • Sophia-Maria Duglass
    Степашка первый пойдёт в тюрьму за халатность У нас нет 100%-й заполненности коек, - Степанов о ситуации в больницах - Цензор.НЕТ 9729
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