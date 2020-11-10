Українському воїну-добровольцю Юрію Ульшину (позивний Грек) потрібно допомогти зібрати кошти на лікування

Українському воїну-добровольцю Юрію Ульшину необхідна фінансова підтримка для проходження лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам військовослужбовець написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Нещодавно на одній із позицій, під час роботи, стало трішки погано... Ледве добрався до найближчого медика... Каже: тиск, полопали капіляри на очах, в ушах гудить...дав укола, попустило трішки, але на другий день краще не стало..

Звернувся в шпиталь, предінсультний стан, недоспав, недоїв, нерви, адреналін...

Одним словом лікують як можуть, добровольця-бомжа героя, та на все треба кошти, а їх немає))...

Якщо можна, підкиньте трішки "на пропітаніє" дасть Бог, будемо живі, відпрацюю!

Отака фі#ня малята))

Приват: 4149 6293 8663 5999

Разом до перемоги!!!"



