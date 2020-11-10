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Вірмени захопили будівлю уряду на знак протесту проти капітуляції. ВIДЕО

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Протестувальники у Єревані увірвалися до будівлі уряду Вірменії після заяв прем'єра країни Ніколи Пашиняна про домовленості щодо Нагірного Карабаху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ютуб-канал news am

Кілька десятків людей розгромили меблі, техніку, розбили двері та вікна, частина з них перебуває в кабінеті Пашиняна.

Кілька сотень людей перебувають на вулиці.

Поліція ніяк не перешкоджає діям демонстрантів.

Раніше Пашинян повідомив, що підписав заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій у Карабасі 10 листопада. За його словами, йому було "вкрай важко" ухвалити таке рішення.

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Топ коментарі

  • НаноБандеровец
    Пашинян подписал капитуляцию, Пашиян больше не нужен. Дальше за дело возьмется "партия войны" вместе с россиянами... Не понимаю зачем Алиев на это пошел...
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Алиев потерял все что отвоевал !!!.. и кста - следующий штурм резиденции будет Алиева в Баку !!
  • Andriy Kalnyshevsky
    Странно что не военкомат захватили
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