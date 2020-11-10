Вірмени захопили будівлю уряду на знак протесту проти капітуляції. ВIДЕО
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Протестувальники у Єревані увірвалися до будівлі уряду Вірменії після заяв прем'єра країни Ніколи Пашиняна про домовленості щодо Нагірного Карабаху.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ютуб-канал news am
Кілька десятків людей розгромили меблі, техніку, розбили двері та вікна, частина з них перебуває в кабінеті Пашиняна.
Кілька сотень людей перебувають на вулиці.
Поліція ніяк не перешкоджає діям демонстрантів.
Раніше Пашинян повідомив, що підписав заяву з президентами Азербайджану та Росії про припинення військових дій у Карабасі 10 листопада. За його словами, йому було "вкрай важко" ухвалити таке рішення.