Вірмени захопили будівлю уряду на знак протесту проти капітуляції. ВIДЕО

Протестувальники у Єревані увірвалися до будівлі уряду Вірменії після заяв прем'єра країни Ніколи Пашиняна про домовленості щодо Нагірного Карабаху.