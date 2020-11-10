Росія розмістить у Нагірному Карабасі 2 тисячі своїх миротворців на 5 років

У Карабасі будуть розміщені російські миротворці уздовж коридору, що з'єднує регіон з Вірменією і вздовж лінії зіткнення.

Як передає Цензор.НЕТ, це випливає з тексту угоди, підписаної Путіним, Алієвим та Пашиняном.

У тексті угоди зазначається: "Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки".

Наголошується, що "миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про намір припинити використання зазначеного розташування".

Також йдеться про те, що "з метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр з контролю за припиненням вогню".

Як повідомляє Інтерфакс-Україна основу російського контингенту становитимуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової (миротворчої) бригади Центрального військового округу, повідомили у військовому відомстві.

"Вибуття російського миротворчого контингенту з аеродрому Ульяновськ здійснюється літаками військово-транспортної авіації Іл-76", - сказали в Міноборони РФ.

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