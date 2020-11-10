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Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку

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Опозиція хоче скасувати участь Вірменії в угоді щодо Карабаху і відправити Пашиняна у відставку
Опозиційні фракції намагаються скликати позачергове засідання парламенту Вірменії з питання ухваленого щодо Карабаху тристороннього рішення прем'єра Вірменії, президентів Росії та Азербайджану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми намагаємося скликати позачергове засідання парламенту, але кількості опозиційних депутатів для цього недостатньо. Необхідна участь також щонайменше 25 депутатів з правлячої фракції. Для цього вони мають бути впевнені у своїй безпеці, щоб прийти в парламент", - сказала журналістам депутатка опозиційної фракції "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян.

Вона закликала присутніх у залі засідань і будівлі парламенту громадян покинути його.

"Ми обговорюємо з юристами, наскільки парламент уповноважений анулювати цю угоду, або рішення, або заяву щодо Карабаху", - зазначила Зограбян.

Вона також повідомила, що на порядку денному опозиційних партій перебуває питання відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

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Раніше президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії ухвалили заяву, згідно з якою з 10 листопада оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи збройних сил Азербайджану та Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Ця заява викликала протести в Єревані, які переросли у заворушення. Протестувальники увірвалися до будівлі уряду і парламенту Вірменії, побили спікера парламенту.

Топ коментарі

  • Alex Ziland
    Правильно кукарекают армяшки, Пашиняна в жопу, пусть Алиев разгромит этих ар и выйдет на границу с армяшками.
  • шуліка степовий
    Це розмахування кулаками після бійки . Вірменія втратила вплив на Нагірний Карабах, втратила і сам Нагірний Карабах. Хоче того Вірменія, чи не хоче - Азербайджан до кінця року отримає контроль над всією своєю територією в межах міжнародновизнаних кордонів. Вірменію і вірмен чекають довгі і тяжкі роки політичної нестабільності, хаосу, зубожіння й масової еміграції населення.
  • Владимир Николенко 123e1460
    все що потрібно знати про вірменський жопоблок.
    «Единая Россия» и «Процветающая Армения» укрепят межпартийные связи
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