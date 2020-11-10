Протестувальники увірвалися до кабінету Пашиняна в будівлі уряду. ВIДЕО
20 83727
Учасники акції протесту в Єревані розгромили кабінет прем'єр-міністра в будівлі уряду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sputnik Вірменія.
За даними видання, учасники протесту, яким не перегородили шлях співробітники охорони, увірвалися в кабінет прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, все руйнуючи на своєму шляху. Рішення щодо підписання заяви з Азербайджаном про здачу земель розлютило народ.
Демонстранти, які протестують на тлі оголошення про припинення війни і здачі територій у Карабасі, попрямували до урядового маєтку прем'єр-міністра.