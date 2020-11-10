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Протестувальники увірвалися до кабінету Пашиняна в будівлі уряду. ВIДЕО

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Учасники акції протесту в Єревані розгромили кабінет прем'єр-міністра в будівлі уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sputnik Вірменія.

За даними видання, учасники протесту, яким не перегородили шлях співробітники охорони, увірвалися в кабінет прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, все руйнуючи на своєму шляху. Рішення щодо підписання заяви з Азербайджаном про здачу земель розлютило народ.

Демонстранти, які протестують на тлі оголошення про припинення війни і здачі територій у Карабасі, попрямували до урядового маєтку прем'єр-міністра.

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Топ коментарі

  • Nikos KGB
    а чо?... военкоматы в армении закрыты????
  • Зося Синицкая
    Ага. Хорошо врываться в кабинеты, безопасно)) Что-то они не пошли на фронт.наоборот бежали на бибиках из Карабаха
  • Aleks_15
    Желательно показать это видео говнокамандующему не Лоху, что будет если пойдут договорняки с очами Путина, а хотя у него имеется второй паспорт на исторической родине удрать успеет вместе с друганами Ермаком, который использовал Не Лоха как презерватив и замутил в Украине сдачу национальных интересов по Донбассу и Крыму используя дебилов и Кравчука - которому на все наплевать лишь бы пенсию увеличили
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