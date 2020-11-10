"Не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка та міністра Степанова, одужуйте", - "слуга народу Богуцька" - президенту

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька порекомендувала хворому на коронавірус президенту Володимиру Зеленському не слухати рекомендації глави МОЗ, а звернутися по допомогу до дипломованих інфекціоністів і дружини.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Президентові Зеленському. Володимире Олександровичу, одужуйте швидше. Врятуй Вас, Господи, не слухайте рекомендацій санлікаря Ляшка і тим більше міністра Степанова. Інакше вони доведуть Вас до панічної атаки, що явно вплине на імунітет. Постарайтеся більше пити теплої рідини, відпочивати, дихати свіжим повітрям ... і - Боже вас вбережи - не читайте до обіду радянських газет. Нехай допоможуть Вам Боги, дипломовані лікарі-інфекціоністи та дружина Олена", - написала вона.

Зазначимо, що Богуцька фактично процитувала слова героя повісті М.О. Булгакова "Собаче серце" професора Преображенського П.П. : "Якщо ви дбаєте про своє травлення, моя добра порада - не розмовляйте за обідом про більшовизм і про медицину. І - Боже вас збережи - не читайте до обіду радянських газет".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на коронавірус захворів президент Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак. Обидва заявили, що почуваються нормально і продовжать працювати дистанційно.

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Пізніше з'явилася інформація, що й міністр фінансів Марченко заразився коронавірусом.