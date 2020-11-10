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В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено)

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В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено)
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виправив дані про добову захворюваність на коронавірусну хворобу в Україні за минулу добу. Так, спочатку він заявив, що в Україні станом на ранок вівторка, 10 листопада, зафіксовано 10 842 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що було черговим рекордним показником. Однак пізніше він повідомив, що виявили 10 179 нових випадків. За добу померла 191 людина, одужали 5514 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 10 842 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 410, медпрацівників – 445)", - повідомив спочатку Степанов.

"Оновлено: 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада 2020 р. З них дітей - 410, медпрацівників - 445. Збій у статистиці стався через технічну помилку виконавця", - повідомив він пізніше.

"Також за останню добу В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 01

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 02 госпіталізовано – 1 252 особи;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 02 летальних випадків – 191;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 02 одужало – 5 514 осіб;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 02 здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).

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За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 01

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 07захворіло – 479 197 осіб;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 07одужало – 214 657 осіб;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 07 летальних випадків – 8 756;

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 07 проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 11
В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 12

В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено) 13

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  • Андрей Сафhjyjd
    Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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