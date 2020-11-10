В Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5514 - одужали (оновлено)
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 10 842 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 410, медпрацівників – 445)", - повідомив спочатку Степанов.
"Оновлено: 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада 2020 р. З них дітей - 410, медпрацівників - 445. Збій у статистиці стався через технічну помилку виконавця", - повідомив він пізніше.
"Також за останню добу
госпіталізовано – 1 252 особи;
летальних випадків – 191;
одужало – 5 514 осіб;
здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 479 197 осіб;
одужало – 214 657 осіб;
летальних випадків – 8 756;
проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях", - розповів Степанов.