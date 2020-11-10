Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вдруге за останні дні звертається до лідерів опозиційних партій, що об'єдналися під протестним рухом щодо призначення нових парламентських виборів, з пропозицією запросити його на батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо вся об'єднана опозиція ухвалить таке рішення, у мене буде легітимне право повернутися", - написав у понеділок у соцмережах Саакашвілі.

При цьому наголошує, він не бажає, щоб його приїзд до Грузії став приводом для розбрату в опозиції. Колишній президент також пише, що чекає на рішення об'єднаної опозиції і готовий взяти квиток на батьківщину.

Кілька днів тому один з нині найближчих соратників Саакашвілі, кандидат у депутати в списку його партії "Єдиний національний рух" Губаз Санікідзе в політичному ток-шоу на опозиційному телеканалі "Мтавари архи" поставив запитання присутнім лідерам опозиційних партій - "А чи не настав час, щоб ми запросили до Грузії Саакашвілі?". Реакція опозиційних лідерів була негативною.

Також кілька днів тому грузинські ЗМІ оприлюднили запис телефонної розмови між Санікідзе і дядьком Саакашвілі - колишнім полковником КДБ СРСР Тимуром Аласанією. У цій розмові Аласанія дає доручення продовжувати протест опозиції, не визнавати вибори, не вступати в переговори з владою, максимально інформувати міжнародні структури про рух протесту в Грузії і, головне, створити опозиційний уряд національної згоди.

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На думку місцевих незалежних експертів, поява Саакашвілі в політичному житті Грузії порушить "крихкий" мир між вісьмома опозиційними партіями, які пройшли в парламент і домовилися не визнавати парламентські вибори, що відбулися, і не брати депутатські мандати.

Раніше Саакашвілі не раз заявляв, що приїде до Грузії, але так і не приїхав, мабуть, побоюючись затримання за кількома заочно ухваленими грузинським судом вироками.