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Розпочалося виведення вірменських військ із Карабаху, - Міноборони РФ

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Розпочалося виведення вірменських військ із Карабаху, - Міноборони РФ
Росія з 6:00 за московським часом почала розгортати миротворчий контингент у зоні нагірнокарабаського конфлікту паралельно з виведенням збройних сил Вірменії.

Про це повідомляє Міноборони РФ, пише haqqin.az, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до заяви президента Азербайджанської Республіки, прем'єр-міністра Республіки Вірменія та президента Російської Федерації, з 6:00 мск 10 листопада 2020 року Російська Федерація розпочала розгортання миротворчого контингенту в зоні нагірнокарабаського конфлікту паралельно з виведенням вірменських збройних сил", - сказали у відомстві.

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Топ коментарі

  • des_104
    шо-то я не могу понять, а чем нарасеянские оккупанты Карабаха лучше армянских?
  • Nemes Nemes
    Азербайджан получил то, что хотел. Никакого статуса Карабаха, РФ будет стоять на границе между арменией и Азербайджаном, что является отличным вариантом, так как хачики не будут стрелять. Турецкий контингент будет наблюдать совместно с РФ. То есть, даже если кто-то из кацапии захочет изменить что-то, то не получится из-за турков. И главное. армения обязуется открыть все дороги в Нахичевань. А погранцы из кацапии будут контролировать. Так что, мои господа хорошие, можете поздравить нас)). А вам желаю скорейшего решения Крымского, Донбасского вопроса.
  • OLGA 1cb0b678
    Я впевнена в одному, що якщо під документом стоїть підпис как цапов - ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЕСЕ МИРА И НЕ ДАСТЬ ЙОГО ГАРАНТІЙ! Чекайте нової крові...
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