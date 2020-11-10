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COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 747, Житомирщина - 646 і Київщина - 628

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COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 747, Житомирщина - 646 і Київщина - 628
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (747), Житомирській (646) та Київській ( 628) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 10 листопада в Києві на коронавірус захворіли 747 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 45 667 людей.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 894 людини, за минулу добу - 22. З початку епідемії одужали 17 004 пацієнти.

Станом на 10 листопада кількість активних хворих у Києві становить 27 769 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1002 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Житомирська та Київська області.

Так, в Житомирській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 646 осіб. Загальна кількість інфікованих - 19 616. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 315 осіб, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 10 584 пацієнти. Кількість активних хворих на Житомирщині - 8 717.

У Київській області на коронавірус захворіли 628 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 21 038 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 494 людини, за минулу добу - 24. З початку епідемії одужали 9 230 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 11 314 осіб.

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Топ коментарі

  • Філ Менко
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  • Підлога Маккартні
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    Стeпанов, в лікарні нe бeруть вжe - кажуть, всe рівно, помирати. Кисню- нeма, ліжок- нeма, пeрсоналу-нeма, ліків - тeж нeма!!! Вас скоро будут виносити як уряд у Вірмeніі! Вчитeлі у пeрeповнeних школах помирають однин за одним. Ім видали лишe одну маску за вeсь час! Трeтина дітeй хворіють, хворіють іх батьки: діти зі школи пeрeносять заразу додому. Чому нормальні краіни організували навчання вдома, щоб мeншe пeрeдавався вірус?! Стeпанов ти вигнав Супрун,повeрнувши стару мeдицинську мафію до справ! В нас вдвічі дорожчі ліки ніж у Польші. Чому?! У вас був рік підготуватись до пандeміі - ви розікрали гроші лишe! Стeпанов, будeш відповідати, всe тільки починається...
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