COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 747, Житомирщина - 646 і Київщина - 628
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 10 листопада в Києві на коронавірус захворіли 747 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 45 667 людей.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 894 людини, за минулу добу - 22. З початку епідемії одужали 17 004 пацієнти.
Станом на 10 листопада кількість активних хворих у Києві становить 27 769 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1002 людини.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Житомирська та Київська області.
Так, в Житомирській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 646 осіб. Загальна кількість інфікованих - 19 616. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 315 осіб, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 10 584 пацієнти. Кількість активних хворих на Житомирщині - 8 717.
У Київській області на коронавірус захворіли 628 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 21 038 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 494 людини, за минулу добу - 24. З початку епідемії одужали 9 230 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 11 314 осіб.