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Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов

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Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов
Питання карантину вихідного дня буде винесено на найближче засідання уряду в середу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Питання карантину вихідного дня буде винесено на найближче засідання уряду, яке буде в середу", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що МОЗ "почав комунікувати заздалегідь, щоб наші громадяни знали про це".

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    До жо#ы этот карантин выходнодного дня. В основном люди заражаются на работе, в маршрутки или от детишек, которые приносят вирус со школы. Так шо толку от этого будет не особо много...
  • Vadym Tsyrkalyuk
    карантин-велюр
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов - Цензор.НЕТ 3198
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