Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов

Питання карантину вихідного дня буде винесено на найближче засідання уряду в середу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Питання карантину вихідного дня буде винесено на найближче засідання уряду, яке буде в середу", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що МОЗ "почав комунікувати заздалегідь, щоб наші громадяни знали про це".

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