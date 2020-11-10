Пашинян звинуватив протестувальників у крадіжці комп’ютера, годинника і парфумів із його будинку
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Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про крадіжку в його резиденції, вчинену в ніч на вівторок протестувальниками проти ухвалення тристоронньої заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З резиденції прем'єр-міністра вкрадено комп'ютер, годинник, парфуми, водійські права та інше. Все, звичайно ж, "заради Батьківщини", - написав він.
Раніше повідомлялося, що незадоволені рішенням прем'єр-міністра Вірменії, який погодився на припинення вогню і введення в Нагірний Карабах російських миротворців, зібралися біля будівлі уряду в центрі Єревана.
Частина демонстрантів попрямувала до урядових дач, де живе Пашинян і його сім'я. Співробітники поліції, які охороняють територію, повідомили, що прем'єр-міністра немає вдома, між поліцейськими і демонстрантами почалися сутички.
Будівлю уряду і парламенту Вірменії минулої ночі було повністю захоплено демонстрантами.