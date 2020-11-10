Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, але людей мало, - Держприкордонслужба
Про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, чотири КПВВ в Донецькій і три - в Луганській області, відновили пропуск громадян з 8 ранку 10 листопада.
"Військовослужбовці ДПСУ перебувають на місцях і готові до оформлення людей, які готові перетнути лінію розмежування. У той же час ми фіксуємо, що тільки на КПВВ "Щастя" і "Станиця Луганська" невелика група людей прибула, щоб пройти в напрямку окупованих територій. На інших напрямках поки немає людей, які бажають перетнути лінію розмежування. Швидше за все це пов'язано з тим, що проросійські сили вчора заявили, що не будуть відновлювати пропуск", - сказав Демченко.
За його словами, це може викликати побоювання у людей.