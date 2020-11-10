В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента на випадок погіршення стану Зеленського: "Сподіваємося, що це не буде ускладнена форма хвороби"

Президент України Володимир Зеленський, у якого діагностували коронавірус, почувається добре і перебуває під наглядом лікарів; виконання його обов'язків кимось іншим поки не розглядається.

Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель у коментарі BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вчора в Офісі Президента був "звичайний день".

"Настільки звичайний, наскільки він може бути в умовах пандемії. Тому що під час карантину в нас змінилися правила - у нас у всіх працівників міряють температуру, у всіх регулярно беруть ПЛР-тести, є дезінфектори, маски, рукавички, ми дотримуємося соціальної дистанції. Багато людей працюють дистанційно".

"Тому сьогодні був звичайний день, президент проводив селекторну нараду - звісно, навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину", - каже Мендель.

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Президент, каже вона, "почувався добре" і "був у доброму гуморі".

"Сьогодні майже всі працівники Офісу здавали тести - результат поки що знають не всі, дехто ще його очікує. Я особисто не здавала, тому що я зробила це в суботу, і він був негативний. Тому наступний я здаватиму вже під кінець цього тижня".

"Вже під вечір ми дізналися, що позитивний тест, на жаль у президента і керівника його Офісу. Вони почуваються добре, у президента невелика температура. Якихось інших симптомів поки що немає".

Надалі, пояснила Мендель, Володимир Зеленський перебуватиме вдома. Там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме.

На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

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"Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби".