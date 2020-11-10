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Туреччину буде залучено до миротворчої місії в Карабасі, - Алієв

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Туреччину буде залучено до миротворчої місії в Карабасі, - Алієв
Фото: АПА
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Про це Алієв сказав у ході відеоконференції з російським президентом Володимиром Путіним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде спільна миротворча місія Росії і Туреччини. Це новий формат", - зазначив Алієв.

На думку Алієва, цей новий формат співпраці пов'язаний не тільки з врегулюванням конфлікту, а й з діяльністю щодо подальшого розвитку.

"Тому одним з пунктів заяви є відкриття всіх транспортних комунікацій. Це принесе користь всім країнам регіону", - сказав Алієв.

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У зверненні до азербайджанського народу Алієв зазначив, що "пункт 5 угоди передбачає, що з метою підвищення ефективності контролю над виконанням сторонами конфлікту домовленостей, розгортається миротворчий центр контролю за припиненням вогню. Це новий механізм контролю, в якому будуть представлені Росія і Туреччина. Тим самим Туреччина відіграватиме роль у майбутньому врегулюванні конфлікту".

Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    белорусский федерельный округ, теперь армянский федеральный округ...паРаша растет.
  • Юрій Ан
    Ни в одном документе это не зафиксировано.
    Находясь в пригородах Степанакерта, запустить туда кацапов, равнозначно замораживанию конфликта ещё на 30 лет.
    Насколько помню, Армения захватила 7 районов Азербайджана, в документах говорится о возврате 4.
    Это, скорее, капитуляция Азербайджана, а не Армении.
    Победа была совсем близко, но ее просрали.
  • WiM
    Так хорошо шёл Алиев, и так жидко обосрался...
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