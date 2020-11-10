Туреччину буде залучено до миротворчої місії в Карабасі, - Алієв
Про це Алієв сказав у ході відеоконференції з російським президентом Володимиром Путіним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Буде спільна миротворча місія Росії і Туреччини. Це новий формат", - зазначив Алієв.
На думку Алієва, цей новий формат співпраці пов'язаний не тільки з врегулюванням конфлікту, а й з діяльністю щодо подальшого розвитку.
"Тому одним з пунктів заяви є відкриття всіх транспортних комунікацій. Це принесе користь всім країнам регіону", - сказав Алієв.
У зверненні до азербайджанського народу Алієв зазначив, що "пункт 5 угоди передбачає, що з метою підвищення ефективності контролю над виконанням сторонами конфлікту домовленостей, розгортається миротворчий центр контролю за припиненням вогню. Це новий механізм контролю, в якому будуть представлені Росія і Туреччина. Тим самим Туреччина відіграватиме роль у майбутньому врегулюванні конфлікту".
Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.