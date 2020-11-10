За добу в Києві від коронавірусу померли 22 людини, одужали - 337, виявили 747 нових випадків, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 45 667 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коронавірус у Києві минулої доби виявили в 747 людей. Померли 22 хворих. Всього коронавірус забрав життя 894 киян. На сьогодні в столиці вже 45 667 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 417 жінок віком від 19 до 83 років, 292 чоловіка віком від 21 до 89 рокiв, 22 дівчинки від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 8 місяців до 16 років. Захворів, зокрема, 41 медик.

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Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 74 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 337 людей. Усього коронавірус подолали 17 004 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 145, в Дніпровському — 103. Та в Подільському районі - 82 випадки.