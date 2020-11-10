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На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян

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На ухваленні Вірменією заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі наполягли військові, - Пашинян
Армія наполягла на ухваленні Вірменією спільної заяви з РФ і Азербайджаном про припинення вогню в Нагірному Карабасі та введення в регіон російських миротворців

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок глава вірменського уряду Нікол Пашинян.

"Я ухвалив рішення після того, коли армія тривалий час стверджувала про необхідність такого кроку. Армія казала, що треба зупинитися, є певні проблеми, для вирішення яких або не видно перспектив, або ресурси для їхнього вирішення вичерпані, і маємо проблеми", - сказав Пашинян у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зміст заяви не вигідний для вірменської сторони.

"Але в іншому випадку, якщо б угода не була підписана, це здійснило б негативний вплив на нашу боєздатність", - заявив прем'єр Вірменії.

Глава вірменського уряду вказав також на низку проблем у військах, зокрема, про декілька десятків випадків, коли населення конкретних районів не дозволяло військовим передислокувати війська, про проблеми із призовом, низький рівень боєздатності ополченців, випадки дезертирства.

"Ми опинилися в ситуації, коли альтернативи підписанню угоди не існувало", - сказав прем'єр Вірменії.

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Нагадаємо, раніше Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії та Азербайджану заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі о 01:00 10 листопада.

Алієв заявив, що військова фаза конфлікту в Нагірному Карабасі завершена. Він уточнив, що в Нагірному Карабасі буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Незадоволені рішенням Пашиняна щодо питання Карабаху захопили будівлю уряду і парламенту Вірменії.

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Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    все з точністю навпаки
  • Віктор Терещенко 10c941a7
    Пашинян был пришедший на волне уличных протестов политик, пытавшийся развернуть Армению на Запад. Но, учитывая процент ваты в Армении, он не мог это делать резкими методами. Тем не менее, в Армении свободно работали НПО на западные гранты, функционировала редакция "радио свободы" (которую, кстати, сегодня ночью разнесли бунтовщики). Так что, писать про "Армения будет уходить..." может только абсолютно некомпетентный человек.
  • Олександр Олександрович eeaf86e2
    А Зеля який красавчик,при ньому Байрактари почнуть виробляти в Україні))
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