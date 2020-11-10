Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи

Перебіг будь-якого інфекційного захворювання залежить від трьох основних стовпів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" розповіла лікарка-інфекціоністка, професорка, членка оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

За словами лікарки, перебіг будь-якого інфекційного захворювання залежить від трьох основних стовпів.

Так, перше - це доза збудника: чим більша доза збудника потрапляє в організм, тим, як правило, важче протікає захворювання.

Друге - це вірулентність збудника. Тобто його агресивність.

Читайте також: Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність"

"Є штами менш агресивні, а є більш агресивні. Зараз коронавірусний сезон. Він себе як риба у воді почуває. Особливо з настанням холодів. І тому його агресивність, зрозуміло, буде рости", - зазначила Голубовська.

Третє - це реакція імунітету на цей конкретний збудник.

"При цьому захворюванні - катастрофічна відповідь, спрямована проти свого організму", - повідомила інфекціоністка.

Таким чином, як зазначила Голубовська, на сьогодні вважається, що це дозозалежний процес: "Чим більше вірусу потрапляє, тим агресивніше імунна система на нього реагує і тим сильніше, в тому числі, вражає свої органи. Ось таке своєрідне захворювання. Тому ми і говоримо: "Мінімізуйте навколо себе кількість цього збудника, намагайтеся, щоб його було менше". Ми повністю в скафандр не одягнемося, але треба максимально мінімізувати кількість цього збудника".

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5 514 - одужали.