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Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі

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Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі
Рзпочалося засідання політичної та гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбас.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, засідання почалося в режимі відеоконференції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в порядку денному:

- забезпечення пересування громадян України через КПВВ;

- обмін взаємно утримуваними особами,

- розробка заходів у сфері пошуку осіб, зниклих без вісті.

Також політична підгрупа обговорює "План дій", запропонований главою Делегації Л. Кравчуком.

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Повідомляється, що о 14:00 почнеться засідання економічної підгрупи і підгрупи з безпеки. А вже завтра відбудеться спільне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    План Кравчука спочатку мало б розглянути українське суспільство. В тому числі і політкум. І лише після цього його можна виносити на міжнародні перемовні площадки. Хіба що то план, який Кравчук рювирощує у власному городі. Тоді його треба не розглядати, а курити. Як Зєлєнскій з Єрмаком.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кто такая Кравчука, чтобы выдвигать свои планы?
    Если он представитель преЗедента и назначен ним, то это план Зеленского а не этого недоразумения с нулевыми полномочиями.
  • VOLVO XC 70
    не в натуре с каких это пор какой оця дедуган КОММУНИСТ САМ ЛИЧНО В ТАЙНЕ РИСУЕТ КАКИЕ ТО ЯТЬ ПЛАНЫ а где народ общество эксперты военные дипломаты экономисты политологи международники юристы???? что вообще твориться то в Украине а где это жжжвськое кодло столь внезапно заболевшее короной с вирусом как крысы сбежали и не станет ли новость из Москвы о капитуляции Баку и Еревана перед Путиным - новостью из Украины.. аналогичной????? (не дай то Бог такого даже в кошмаре..) но походу химеры такого явно кое кто желает попробывать вопрлотить в реальность под соусом МИРА в 1937 году развязали в Мюнхене вторую Мировую войну.. я привез вам мир так заяивл кое кто из политиков... ага мы поняли до сих пор не можем сосчитать так сколько пропало и было убито людей в том мире???!!!
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