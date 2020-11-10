Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі
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Рзпочалося засідання політичної та гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбас.
Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, засідання почалося в режимі відеоконференції, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в порядку денному:
- забезпечення пересування громадян України через КПВВ;
- обмін взаємно утримуваними особами,
- розробка заходів у сфері пошуку осіб, зниклих без вісті.
Також політична підгрупа обговорює "План дій", запропонований главою Делегації Л. Кравчуком.
Повідомляється, що о 14:00 почнеться засідання економічної підгрупи і підгрупи з безпеки. А вже завтра відбудеться спільне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.