Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати
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Захворілий на COVID-19 президент України Володимир Зеленський почувається нормально і працює на самоізоляції.
Про це розповіла дружина Олена Зеленська на "Міжнародному форумі культурної дипломатії" в онлайн-форматі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Про здоров'я президента: все добре. Він почувається нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати", - розповіла Олена Зеленська.
Нагадаємо, 9 листопада Зеленський повідомив, що захворів на COVID-19.