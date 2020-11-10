У США вперше схвалили лікування COVID-19 антитілами
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.
FDA схвалило експериментальний препарат "Бамланівімаб" для лікування пацієнтів від 12 років і старше з легкою або середньої формою COVID-19, що не потребують госпіталізації. Препарат вводиться в організм хворого через крапельницю один раз.
Перші результати тестувань свідчать про те, що "Бамланівімаб" може допомогти швидше очистити організм від вірусу і, можливо, скоротити ймовірність госпіталізації у людей з легким і середнім ступенем COVID-19.
Зазначається, що терапія зараз проходить додаткове тестування, щоб встановити її безпеку і ефективність.
У той же час зазначається, що тільки один препарат - "Ремдесивір" від Gilead Sciences - має повне схвалення FDA для лікування COVID-19. Урядові рекомендації з лікування даної хвороби також включають "Дексаметазон" та інші стероїди для деяких тяжкохворих госпіталізованих пацієнтів.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що одна з тестованих вакцин від COVID-19 демонструє 90% ефективність.