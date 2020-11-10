Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков

Прем‘єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін не домовлялися про розміщення в Нагірному Карабасі турецьких військових.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, спростовуючи відповідну інформацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Перебування турецьких солдатів не було погоджено. Йшлося про створення на азербайджанській території центру моніторингу. Це в Азербайджані, і це є предметом окремої домовленості", - пояснив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччину буде залучено до миротворчої місії в Карабасі, - Алієв

Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабасі здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії й Туреччини.