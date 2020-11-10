Сайт українського омбудсмена другий день заблоковано через хакерські атаки, - Денісова

Сайт Уповноваженого Верховної Ради з прав людини залишається заблокованим через хакерські атаки. Ресурс заблокований другий день поспіль.

Про це написала український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Другий день поспіль заблокована робота сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини через чергові сторонні атаки", - зазначила Уповноважений.

Денісова поінформувала, що працівники Відділу інформаційних систем і захисту інформації секретаріату Офісу омбудсмена зараз проводять відповідні технічні роботи.

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