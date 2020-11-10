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Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі, - глава МЗС Чавушоглу

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Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі, - глава МЗС Чавушоглу
Після досягнення перемир'я в Нагірному Карабасі турецька сторона візьме участь у контролі режиму припинення вогню. Способи контролю ще обговорюються.

Про це на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Киргизії Русланом Казакбаєвим заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні ще обговорюється, як сторони будуть контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі.

"Весь процес контролю над перемир'ям вестимо спільно, і далі ми будемо поряд з Азербайджаном", - зазначив Чавушоглу.

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Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабасі буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

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Топ коментарі

  • radeon
    Говорящей письке скажите об этом,а то оно в наркотическом угаре уже высралось,что Турции не будет.
  • Валерия Ларченко b661826f
    свинособаки негодують))))
    Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 7973
  • Старый зольдат
    Всё ближе, ближе ближе,
    Минута блаженства.
    Когда Параша сдохнет!
    Мы радостно поднимим,
    По чарочке горилки,
    Закусим мы канапкой,
    С прекрасным нашим салом!
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