Кремль прокоментував угоду щодо Карабаху: Статус республіки не уточнюється

Угода, досягнута щодо Нагірного Карабаху, є перемогою народів Вірменії та Азербайджану, бо завдяки цьому буде зупинено війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це перемога народів двох країн - і Азербайджану, і Вірменії, бо зупинилася війна. Для того, щоб війна зупинилася і щоб це контролювати і страхувати, туди заходять зараз російські миротворці, вони забезпечуватимуть відсутність продовження військових дій", - сказав Пєсков у вівторок журналістам.

Інші роздуми, зауважив Пєсков, як і привітання, допустимі для політологів, "але виходити треба насамперед з того, що зупинилося кровопролиття". "Ви знаєте про величезну кількість людських жертв, якої обидві сторони зазнали за минулий місяць", - сказав Пєсков.

Він звернув увагу на важливість 7-го пункту заяви про повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців на територію Нагірного Карабаху і прилеглих районів.

"Буде проводитися обмін військовополоненими, заручниками та іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Ось саме цей гуманітарний аспект і припинення кровопролиття, напевно, це найголовніший результат", - сказав прессекретар президента РФ.

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Пєсков наголосив, що текст тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху не містить положення про присутність турецьких військових на території Нагірного Карабаху.

"Про це (присутність турецьких військових у Карабасі) немає ні слова в тексті заяви, яка була опублікована. Про це не домовлялися сторони. Перебування турецьких солдатів у Карабасі не було погоджено", - сказав Пєсков у вівторок журналістам.

"Справді, йшлося про створення на азербайджанській території центру моніторингу умов припинення вогню. Це в Азербайджані", - уточнив Пєсков.

Так представник Кремля прокоментував заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що турецькі миротворці будуть розміщені в Нагірному Карабасі поряд із російськими.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи має він на увазі під словами про азербайджанські території райони, утримувані Баку в Нагірному Карабасі, Пєсков сказав: "Ні, це не Карабах".

Коментуючи відсутність пунктів про статус Нагірного Карабаху в заяві лідерів РФ, Вірменії та Азербайджану, він заявив, що Росія в частині визначення статусу Нагірного Карабаху виходить з відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

"У цьому документі не йдеться про статус Карабаху. На цей момент ми продовжуємо виходити з усіх відповідних основних актів міжнародного права, насамперед відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН та інших документів", - сказав Пєсков журналістам.

Він також повідомив, що США і Франція, які є співголовами Мінської групи ОБСЄ з урегулювання в Нагірному Карабасі, не брали участі в підготовці угоди щодо припинення вогню в цьому регіоні, яку ухвалили РФ, Азербайджан і Вірменія.

"Це тристороння заява", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Погоджені лідерами Росії, Вірменії та Азербайджану заходи розраховані на довгострокову перспективу і мають гарантувати припинення бойових дій у Нагірному Карабасі, заявив прессекретар президента РФ.

"Ви бачите, що комплекс узгоджених заходів розрахований на доволі тривалу перспективу, п'ятирічні терміни, які можуть продовжуватися, якщо одна зі сторін не заявить завчасно про інше", - сказав Пєсков.

"Це серйозний документ, розрахований на перспективу, який переслідує передусім мету гарантованого припинення будь-яких бойових зіткнень, повернення людей на місця свого проживання, гарантує їхню безпеку", - додав він.

У Кремлі розраховують, що населення Вірменії належним чином сприйме пояснення прем'єр-міністра цієї країни Нікола Пашиняна про суть досягнутого угоди.

Журналісти поцікавилися у Пєскова, як у Кремлі оцінюють масові акції, що почалися в Єревані, після звісток про досягнення угоди.

"Ми не хотіли б їх оцінювати", - відповів представник Кремля.

"Ми знаємо, що прем'єр-міністр Пашинян докладає неабияких зусиль, щоб пояснити суть і сенс цих домовленостей, і ми сподіваємося, що ці пояснення будуть належним чином сприйняті", - додав він.

Раніше у вівторок стало відомо, що лідери РФ, Азербайджану та Вірменії зробили спільну заяву про припинення вогню і введення миротворців у Нагірний Карабах.