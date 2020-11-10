Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як президент України Володимир Зеленський працює на самоізоляції.

"Він працює. У віддаленому режимі. Наприклад, через декілька годин у нас робоча нарада. Як це буде працювати – в його кабінеті збираються люди, учасники наради, а в нього є спеціальний захищений онлайн-термінал. І він виходить на цей термінал і нарада проводиться за його онлайн-присутністю... У такому режимі він планує працювати безперервно", - розповів Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він також додав, що напередодні президент також мав нараду з прем'єром у віддаленому форматі.

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