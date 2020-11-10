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Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса

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Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса
Національна поліція закрила кримінальне провадження, розпочате напередодні за фактом зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це "Суспільному" розповів заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.

"Справу в ЄРДР за заявою громадянина було внесено, тому що так вимагає закон, Кримінальний процесуальний кодекс. І закрили, тому що місцезнаходження його відомо", - сказав Тракало.

Як повідомлялося, 9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення мера Харкова, - Нацполіція

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Топ коментарі

  • Алексей Достоевский
    Пришел ответ из морга?
  • Підлога Маккартні
    Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса - Цензор.НЕТ 782
  • Igor L
    Відомо місцезнаходження тіла Кернеса, але невідомо його функціональна спроможність виконувати роботу мера Харкова. Потрібна медична експертиза для підтвердження всіх головних життєвих функції Кернеса.
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