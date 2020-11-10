Поліція закрила справу про зникнення мера Харкова Кернеса
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Національна поліція закрила кримінальне провадження, розпочате напередодні за фактом зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса.
Про це "Суспільному" розповів заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.
"Справу в ЄРДР за заявою громадянина було внесено, тому що так вимагає закон, Кримінальний процесуальний кодекс. І закрили, тому що місцезнаходження його відомо", - сказав Тракало.
Як повідомлялося, 9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова.